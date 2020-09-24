تراند اليوم : سرقة غريبة والشرطة تستعين بفيس بوك للقبض على السارقين

وكالات/ الخليج 365

تمكنت الشرطة الأمريكية، من حل جريمة سرقة غير عادية وقعت قبل أيام عن طريق موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ولجأت الشرطة في بلدة لويزا في ولاية فيرجينيا الأمريكية الى "في بوك" لحل غموض الجريمة ، حيث أعلنت عن رجلين مطلوبين للعدالة بتهمة سرقة متجر صغير.

لكن واقعة السرقة لا تبدو بتلك البساطة للوهلة الأولى، إذ ابتكر المتهمان طريقة غير مألوفة للتخفي وخداع كاميرات المراقبة، وارتديا ثمرتي بطيخ مجوفتين، فيما فتحا فيهما فتحات صغيرة للرؤية.

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ويبدو أن اللجوء لـ "فيسبوك" قد أثمر سريعا بعدما تم الإعلان عن القبض عليهما، وفق ما نقل موقع "فوكس نيوز".

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ووقع الاعتقال قبل أيام، بعد نشر إعلان الشرطة على "فيسبوك" لفت نظر البعض على شبكة التواصل الاجتماعي الأوسع انتشارا، وكان من بين هؤلاء من رأوا الثنائي بالفعل في مكان آخر في المدينة.

ووجهت الشرطة الأمريكية الشكر "للجميع" على المساهمة في توقيف المتهمين، علما بأن الجريمة وقعت في 6 مايو الجاري.