تراند اليوم : مفيش ولا هيبقى.. منة عرفة تحسم الجدل حول علاقتها بعلي غزلان

قالت الفنانة منة عرفة، إنها لا تجمعها باليوتيوبر علي غزلان، سوى علاقة صداقة، لا يمكن أن تتطور إلى شئ آخر "مفيش حاجة بينا ولا هيبقى".

وأضافت "منة"، في لقاء مع MBC trending، أن تصريحها في حلقة "رامز مجنون رسمي"، حول إن حالتها الاجتماعية "عزباء"، كان حقيقيًا، موضحة: "أنا وعلي أصدقاء ما فيش أي حاجة بينا ولا هيبقى فيه، إحنا أصدقاء جدا وبنشتغل مع بعض وبينا أصدقاء كتير مشتركين، بس مفيش بينا حاجة، ومش لازم علشان أكون بخرج مع حد ونتصور نبقى مرتبطين".

ووقعت الفنانة منة عرفة، ضحية الحلقة الثامنة عشر من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي".