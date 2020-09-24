تراند اليوم : عماد فراحين: الحكومة ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسل " وطن على وتر" ( شاهد )

رام الله / الخليج 365

قال الممثل الفلسطيني، عماد فراجين، مقدم سلسلة حلقات "وطن ع وتر" الساخر، أن قناة "رؤيا" الأردنية حذفت الحلقة الجديدة من مسلسله الرمضاني 2020، بعد ضغوطات تلقتها من الحكومة الفلسطينية التي يرأسها محمد اشتية بعد توجيه نقد ساخر له.

وكتب فراجين في تدوينه عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك فجر اليوم الخميس، " غلط إطالب بحذف حلقه أخي رئيس الوزراء الفلسطيني .. وأنت من أكد على حرية الرأي والإعلام انت والأخوان في وزارة الإعلام".

وأضاف فراجين، "انتقدنا الوضع الفلسطيني بوجود الرئيس محمود عباس شخصيا، وتقبلها بكل صدر رحب، وما زالت موجودة باسم "درس أخو شلن".

ووجه حديثه الى اشتيه: "أخي أبو إبراهيم إتحملو النقد احنا إخوان.. للأسف تم حذف الحلقة".

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وعرض الفراجين، في مقطع من حلقته المحذوفة، رئيس الوزراء الفلسطيني وهو يتحول خلال خطاب ثوري كان يلقيه إلى بائع للخضار بعد خوفه من جنود إسرائيليين اقتحموا فجأة المكان الذي كان يلقي فيه خطابه.

كما اقتبس جملة مشهورة من كلمة لرئيس الوزراء الفلسطيني، وسخر منها بطريقة لاذعة، ما أثار ردودا غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.