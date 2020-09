تراند اليوم : فيديو دانا جبر ..+18 فيديو دانا جبر كامل وبدون حذف

فيديو دانا جبر مشاهدة وتحميل فيديو دانا جبر كامل وبدون حذف، وفي التفاصيل ظهرت دانا جبر في ملابس عارية وفاضحة أثناء فترة حجرها المنزلي، الأمر الذي اثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلقت دانا جبر على هذا الفيديو المسرب من خلال مكتبها الإعلامى وقالت إنها تتعرض لمحاولة ابتزاز وتشويه سمعة بشكل واضح وصريح، وذلك عن طريق نشر صور خاصة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت الفنانة السورية أن هذه الحملة التى تتعرض لها ما هى إلا فعل شنيع ومقصود لتشويه مكانتها وبشكل شرس، وذلك عن طريق شخص مجهول يحاول ابتزازها للنيل من سمعتها ونجوميتها من دون أن يحدد مطلب واضح وراء فعلته هذه، متابعة: كل ما يتم نشره من صور خاصة بها هى صور قديمة جدا وصور شخصية بحتة غير صالحة للتداول أو النشر وبعضها تعرض لعمليات التشويه والتركيب أى عمليات الفوتوشوب.

,دانا جبر فنانة سورية شابة من مواليد 1989، ونشأت في أسرة فنية معروفة، وحفيدة الفنان محمود جبر والفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة منى واصف، وشاركت فى عدة أعمال درامية منها "باب الحارة" الجزء الثالث والرابع، بالإضافة إلى "قلوب صغيرة"، "بانتظار الياسمين"، "حريم الشاويش"، "حركات البنات"،"عن الهوى والجوى"، وآخرها كان مسلسل "مقابلة مع السيد ادم" مع المخرج فادى سليم فى رمضان الماضى.

https://www.instagram.com/p/CEcUTmLH6kR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

