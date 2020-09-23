تراند اليوم : ابنة هيفا وهبي: وجهي متورم!

اثارت زينب_فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، قلق متابعيها عليها بعدما اختفت عن الأنظار الفترة الماضية ولم تطل عبر مقاطع فيديو مصورة كما اعتادت من قبل.

زينب اوضحت سبب اختفائها وقالت:

(وانا اشتقت لكم كتير ما عم شارك معكن صور جديدة لأن بعدو وجهي شوي وارم، رح خبركن السبب بعد كم يوم وتجربتي وكل شي حلو عملتو باليومين اللي مضوا).

تابعت:

Advertisements

(واكيد رح نضل نتواصل بالستوري بحبكن).

يأتي هذا، بعدما وجهت زينب دعواتها إلى الله كي يحفظ والدتها ووالدها، اللذان يعيشان في لبنان، فور وقوع الانفجار، وكانت المرة الأولى التي تدعو فيها علناً لوالدتها هيفا رغم القطيعة بينهما.

اقرأ: زينب فياض تدعو لأمها هيفا رغم عدم اعترافها بها – وثيقة