رامز جلال يعلن عن فيلمه الجديد بصورة "مرعبة"

أعلن الفنان المصري رامز جلال، اليوم الأربعاء، عن فيلمه الجديد بصورة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، إذ وصفها البعض بأنها "مرعبة".

وأوضح الفنان جلال، خلال تغريده له على "تويتر"، أن أن فيلمه الجديد سيكون اسمه "أحمد نوتردام".

وظهر في الصورة المرفقة مع التغريده أن رامز جلال اعتمد فيها على ارتداء قناع مرعب، على طريقة برامجه للمقالب، التي يحرص فيها على ارتداء أقنعة تنكرية مختلفة.

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​وكتب رامز جلال في تعليقه على الملصق الدعائي: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم... فيلم أحمد نوتردام قريبا، لا تخافوا، ولكن هزروا!! وربنا يتممها على خير ويكملها بالستر". حسبما أورد موقع "سبوتنيك بالعربية".

ويعتبر فيلم "أحمد نوتردام" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.وستشارك بطولة الفيلم بجانب رامز جلال، الفنانة المصرية غادة عادل.



