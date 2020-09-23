تفاصيل خطوبة الداعية معز مسعود وحلا شيحة.. وهذا مهرها

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء،23 سبتمبر 2020، أخبار حول ارتباط الداعية المصري، معز مسعود، بالفنانة حلا شيحة، العائدة إلى التمثيل بعد سنوات من الاعتزال.

وتصدر وسم يحمل اسم الداعية الشاب (#معز_مسعود) قائمة الوسوم الأعلى تداولا.

وجاء ذلك بعد أن علقت الفنانة شيحه على آخر صورة نشرها مسعود على صفحته بموقع "إنستغرام"، إذ ظهر في الصور وهو يجلس على الأرض ويعزف الغيتار، وكتب "شكرا جزيلا للإنسان الرائع الذي التقط هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".

فسألته حلا من التقطتها ليرد عليها بأنه "شخص مميز جدا".

وعلق مغردون على الخبر بقولهم إن معز مسعود أشبه بشخصية "الحاج متولي" الشهيرة، بينما استنكر آخرون تداول مثل هذه الأخبار بكثافة واعتبروها تدخلا غير مقبول في الحياة الشخصية.

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وكشفت موقع "النبأ"، أن هذه الأنباء حقيقية، وأنهما احتفلا بخطبتهما، مؤخرًا، في سرية تامة، بعيدًا عن الأضواء والكاميرات، بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء.

وأشارت هذه المصادر إلى أن "معز" أهدى عروسته 20 مليون جنيه مهرًا لها، كما وعدها بإنتاج فيلم ومسلسلين جديدين لها، مع منصة "شاهد" الإليكترونية وشبكة "MBC".

كانت هذه الأنباء انتشرت بعد تواجد معز مسعود وحلا شيحة، معًا، في أكثر من مكان، خلال الآونة الأخيرة، فضلًا عن حرصه على الوجود معها داخل أماكن التصوير، ولم يعلق أي منهما على الأمر سواء بالنفي أو الإثبات حتى الآن.

ووفق ما أورد موقع "الجزيرة"، أن تزوج الداعية معز مسعود أولاً من ملكة جمال الجامعة الأمريكية السابقة "سارة" عام 2003 واستمر الزواج بينهما 13 عاماً حتى انفصلا في عام 2016، ثم تزوج ثانيةً من المرشدة السياحية بسنت نور الدين في عام 2017 واستمر زواجه منها نحو 6 أشهر فقط، ثم تزوج أخيراً من الممثلة شيري عادل في عام 2018 قبل أن ينفصل عنها هي الأخرى بعد عام واحد.

وجدير بالذكر، أن حلا كانت متزوجة ولديها أربعة أبناء، وعاشت لسنوات مع زوجها يوسف هاريسون في كندا، قبل أن تقرر الانفصال بعد 12 عاما من الزواج والسفر للقاهرة، وخلع النقاب ثم الحجاب، والعودة للتمثيل بعد سنوات من الاعتزال.