تراند اليوم : غرامات بقيمة 1.75 مليون دولار في دوري كرة القدم الأمريكية بسبب الكمامات

وكالات/ الخليج 365/

فرضت رابطة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (إن.إف.إل) غرامات بإجمالي 1.75 مليون دولار بحق مدربين وأندية خلال الأسبوع الثاني من منافسات الموسم، بداعي انتهاك البروتوكول الصحي الخاص بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، عبر عدم الالتزام بارتداء الكمامات الإجباري خلال التواجد على مقاعد البدلاء والأجهزة الفنية.

وفرضت الرابطة أمس الثلاثاء، غرامة بقيمة 250 ألف دولار بحق كل من فريقي لاس فيجاس رايدرز ونيو أورليانز سانتس وغرامة بقيمة 100 ألف دولار بحق كل من جون جرودن وسين بايتون مدربي الفريقين، على الترتيب، بسبب انتهاك القواعد الوقائية خلال مباراة الفريق مساء الاثنين.

وكانت الرابطة قد فرضت غرامات أيضا يوم الاثنين بحق فرق سان فرانسيسكو فورتي ناينرز وسياتل سيهوكس ودنفر برونكوس ومدربيهم، للأسباب نفسها.

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وكانت الرابطة قد حذرت الفرق من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، بعد الأسبوع الأول من منافسات الدوري.

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وكان الموسم الجديد من الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية قد انطلق في العاشر من أيلول/سبتمبر الجاري.