شاهد نت : حفل الملكة أحلام في اليوم الوطني السعودي 90

أعلنت منصة شاهد نت التابعة لقناة إم بي سي MBC، عن عزمها عرض حفل الملكة أحلام الفنانة الإماراتية بث مباشر في مدينة جدة بالمملكة؛ ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي عام 2020.

وقال سامي جميل مدير مكتب أخبار MBC في جدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: الليلة يتجدد الموعد في افتتاح حفلات اليوم الوطني السعودي90 مع فنانة العرب أحلام الشامسي في جوهرة جدة وعلى الهواء مباشر عبر شاهد”.

لمشاهدة حفل الفنانة أحلام في اليوم الوطني السعودي 90 مباشرة إضغط هنـــــا

ومن المقرر أن يبدأ حفل الفنانة أحلام في جدة اليوم، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت الرياض والكويت و القدس وعمان وبيروت ودمشق، والتاسعة في القاهرة والخرطوم، والحادية عشرة لدى الإمارات.

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ويعرض حفل أحلام مباشر اليوم على منصة شاهد نت المدفوعة للمشتركين في دول الخليج وخارجها، إذ يُمكن للراغبين في حضور احتفالات اليوم الوطني السعودي، الاشتراك أو مشاهدتها على إم بي سي المفتوحة.

وبهذا الصدد، قالت منصة شاهد نت على تويتر : “مين متحمس لحفل الملكة أحلام الليلة، في أولى حفلات اليوم الوطني السعودي حصريا على ShahidVIP”، فيما أعرب المتابعون عن اشتياقهم لظهورها على الشاشة.

وكانت أحلام قد نشرت صورًا على مواقع التواصل، لحظة وصولها إلى مدينة جدة الليلة الماضية، برفقة عدد من صديقاتها في السعودية، لافتة إلى أنها تتخذ جميع إجراءات السلامة والتباعد للوقاية من فيروس كورونا .

وكتبت الفنانة أحلام : “ملتزمون بالتباعد وملتزمون بكل الاحترازات. خليكم مثلنا وربنا الحفاظ. وصلنا جدة أم الرخا والشدة”. في حين رحب المغردون السعوديون بها في بلادها الثانية التي تحتفل بعيدها الوطني رقم 90.