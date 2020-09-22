تراند اليوم : أطعمة يجب تجنبها أثناء المذاكره

انها حقيقة علمية بأن كل شيء تأكله له تأثير هائل على صحتك الجسدية ، ولكن أيضا له تأثير على الوظيفة المعرفية. ربما لا تعرفون هذه المعلومة بأنه عندما تأكل بعض الأطعمة فالذاكرة والدماغ تتأثر مما يؤدي الى تقليل نسبة التركيز ، و للتعرف على المواد الغذائية التي يمكن أن تسبب بمشاكل في الدماغ, في ما يلي أبرزها:

1-السكر

من الأطعمة التي تسبب الغباء الأغذية أو المنتجات العالية في كمية السكر لانة يكون لها تأثير مدمر على الدماغ. السكر يستخدم كعامل تحلية ويضيف طعم على الغذاء ولكن تناول كميات كبيرة من السكر يخفض في الواقع أنشطة الدماغ ويقلل الذكاء أنه يعطل قدرتك على التعلم، مما يسبب صعوبة أعصاب الدماغ في التواصل وقوة تذكر خفيفة . تأكد الكميات الطبيعية يمكنك استخدامها بشكل عادي في الاطعمة , لكن الكميات العالية سوف تعطي لكم أدنى مستوى من التركيز والتفكير . إن ايجابياته انه يجعل الطعام لذيذ ولكن له سلبيات عالية ، كذلك تقليل كميه السكر المتناوله في اليوم لتخفيف خطر مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم , السكر ليس شيئا يمكنك تجنبه ، ولكن يجب ان يقلل منها.

اجرى الباحثون من جامعة كاليفورنيا تجارب على الفئران التي تناولت الفركتوز ، واكتشفوا كيفية مكافحة هذه الحيوانات في إيجاد طريقهم للخروج من المتاهة لإحتوائها على نسبة عالية من السكر . و من ناحية أخرى ، كانت المجموعة الأخرى من الفئران التي يتم تغذيتهم بالمواد الغنية بالسكر وتناولوا الفواكه وأوميغا 3 الأحماض الدهنية أفضل بكثير في التجربة لأنها وجدت نفسها خارج المتاهة الصعبة . هذا يعني ان المواد الغنية بالسكريات يمكن أن تؤثر على الذاكرة وقدرات التعلم . الكثير من السكر يؤدي إلى ضعف نشاط الدماغ لان الانسولين الذي لم يعد قادرا على مساعدة خلايا الدماغ على معالجة التفكير العاطفي والأفكار عامة .

2-النيكوتين

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السجائر ( النيكوتين )من الأطعمة التي تسبب الغباء هذا أمر شائع. الجميع يعرف خطر تدخين السجائر، ولكن لا تزال تفعل ذلك على أي حال. على الرغم من أن النيكوتين ليس من المنتجات الغذائية، ولكن يعتبر شئ تستهلكه خاصة خلال جلسات التدخين الخاصة بك. هذه المادة الكيميائية تضر أكثر مما تنفع. في الواقع، فإنه لا تجدي نفعا على الإطلاق. أن النيكوتين يمنع تدفق دمك الطبيعي في جسمك مما يؤدي إلى توقف تدفق الأكسجين والجلوكوز , حدوث نقص في الأكسجين والجلوكوز في الدم يخفض أداء الدماغ الخاص بك. كما أن استهلاك النيكوتين يضعف الأوعية الدموية والشعيرات الدموية والتي من شأنها أن تضر وظيفة الدماغ مباشرة. بصراحة، لا يوجد شيء جيد عن هذه المادة الكيميائية. يجعلك مدمن وكذلك يسبب رائحة الفم الكريهة، وسرطان الرئة وقائمة تطول من الأضرار .

الكحول-3

الكحول من الأطعمة التي تسبب الغباء. الكحول يسبب اختلال الدماغ، مما يؤثر على قدرتك المعرفية مثل الذاكرة والأفكار. يشرب الناس الكحول عندما يكونون في حالة اكتئاب ولديهم الكثير من الهموم بحيث لن تجعله يفكر في تلك المشاكل لانها تجعل الدماغ لايعمل . أن الكحول تسبب عدم السيطرة على التصرفات، وعدم القدرة على التفكير مباشرة. الاستهلاك على المدى الطويل من الكحول يمكن أن يكون لها تأثير كبير في الواقع على الدماغ، ويسبب الذاكرة الضعيفة، وتباطؤ القدرة على التعلم .

الوجبات السريعه-4

الوجبات السريعة من الأطعمة التي تسبب الغباء والتي تسبب اغراء كبير للكثير من الناس! هذه الأطعمة تتميز بوجود محتويات عالية من الزيوت والدهون , هذه المواد تترك الدماغ بصحة غير جيدة. أن هذه الأطعمة يمكن أن تغير في الواقع المواد الكيميائية التي ينتجها الدماغ , هذه التغييرات يمكن أن تؤدي في الواقع إلى الاكتئاب والقلق. ذلك لأن مثل هذه الأطعمة تؤثر على إنتاج الدوبامين وهو المادة الكيميائية المسئولة عن مشاعر السعادة وهي موجودة بكثرة في الشوكولاتة. الدوبامين يعزز وظائف الدماغ الخاصة بك مثل السعادة واليقظة والذاكرة وأداء التعلم. إذا تعطل إنتاج مثل هذه المواد الكيميائية، فانها ستخفض كل وظيفة كان يفترض أنها تزيد منها في البدايةلذلك يجب تجنب تناول الوجبات السريعة قدر الامكان