تراند اليوم : دخلت غرفة العمليات لتلد بعملية قيصريّة فخرجت مبتورة القدمين

دخلت غرفة العمليات لتلد بعملية قيصريّة فخرجت مبتورة القدمين

غزة / المشرق

أدخلت إيلا كلارك البالغة من العمر 31 عاماً إلى غرفة العمليات لتخضع لولادة قيصرية، ولكنها حين استيقظت من التخدير تفاجأت بأنها أصبحت “مبتورة القدمين”.

فقد دخلت إيلا في غيبوبة دامت أيام عدّة بعد العملية، وعندما استيقظت شعرت بنقص في جسمها ولكنّها لم تعلم حينها أنّها فقدت قدميها.

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وكانت قد أصيبت بجلطة في قدميها أثناء الولادة، فأخبرها حينها الطبيب بضرورة بترهما فوافقت على ذلك، وقد استغرقت العملية 8 ساعات وهي الآن لا تذكر ما حصل معها أبداً.

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انتهى