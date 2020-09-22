تراند اليوم : كيف تطوري مهارة القراءة لدى طفلك في وقت مبكر ؟

تعلم القراءة للأطفال في سنّ ما قبل المدرسة لا يمكن أن يقوم به طفلك بمفرده! حتي يصل لمرحلة القراءة بدون مساعدة يتطلب اﻷمر مجهودًا و حيلاً , فالطفل عند عمر الخامسة يكون قد دخل في مرحلة جديدة من حياته وهي مرحلة التعليم، التي تبدأ بتعليمه أسس الكتابة والقراءة، وذلك الأمر مهمّ جدّاً للطفل لكي يكمل مسيرته العلميّة بكل سهولة ويسر .

أولاً : طريقة التجزئة :

هي أنّ تجزّأ الكلمة إلى أقسام فمثلاً كلمة ماما تجزء للطفل على شكل مـ ا مـ ا، ثمّ تعليم الطفل أنّها تركب لتصبح ماما وهكذا في كلّ الكلمات.

ثانياً : استخدام الكلمات الدارجة على لسان الطفل :

فمثلاً أكثر الكلمات التي ينطقها الطفل كلمتي ماما ، بابا، فيتم كتابة هاتان الكلمتان بخط كبير وملون وتعليم الطفل أنا هذه الكلمة هي بابا وتُقرأ هكذا، وذات الطريقة لكلمة ماما وغيرها من كلمات ينطقها الطفل باستمرار.

ثالثاً : طريقة الصحف :

هي أن يقوم أحد أفراد عائلة الطفل بقراءة الصحف بصوت عالي، فذلك يجعل الطفل يريد أن يُقلد الأشخاص الكبار ويكون ذلك كمحفّز للطفل على القراءة.

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رابعاً : طريقة استخدام الألعاب :

يوجد كثير من الألعاب التي تعلم القراءة، فيجب الاستمرار في إحضارها للطفل لأن ذلك سيعلمه القراءة بالطريقة التي يحبها وهي اللعب.

خامساً : الصورة والكلمة :

تعتمد هذه الطريقة على ربط الكلمة بالصورة التي تعطي معناها إن كانت تدل على شيء ماديّ أو بمشهد إن كانت تدلّ على مفهوم كمرحلة تالية، وهذه الطريقة مستخدمة من قبل المدارس لما لها تأثير في الطفل، فالطفل يحبّ الرسومات والصور فتبقى الكلمة راسخة في دماغ الطفل، وعندما يراها مرّة أخرى سيتذكّرها على الفور ويقرأها بكلّ سهولة.

ويمكنك ايضا اتباع هذه الخطوات اختاري منها ما يناسب طفلك وقدرته على الاستيعاب

1- إذا كان طفلك يذهب للحضانة ، اتركي له ملحوظة من كلمة واحدة داخل صندوق الغذاء ليوم.. ( وحبذا لو كانت من الحروف التي تدرب على سماعها منك مثل : أحبك ، ولد جيد، طعام لذيذ ، وهكذا ) )

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احضري الورق الملون و الفوم و المكعبات و استخدميها لتعليم طفلك قراءة الحروف و اﻷرقام بصنع مجسمات لها-2

اجعلي هناك مكافأة يوميًا مع تطور طفلك في قراءة كلمة بشكل صحيح ثم جُملة ثم عدة سطور -3

العبا معًا لعبة الاحجيات مع الكلمات البسيطة ، مثلاً. اطلبي منه البحث عن الحرف الناقص في كلمة وهكذا

5- تحدثي مع طفلك باستخدام نطق صحيح للكلمات فمثلاً ، بعض الأمهات يتركن أطفالهن ينطقن الكلمات بشكل خاطئ كنوع من التدليل أو اللعب مع الصغار و طريقة نطقهم المضحكة ، هذا اﻷمر للأسف يؤخر عملية قراءة الطفل للكلمات بشكل صحيح .. لذا فعليكِ تصحيح كل الكلمات التي ينطقها طفلك بشكل خاطئ من البداية بطريقة مرحة حتي يعتاد على النطق الصحيح .

دعي أطفالك يشاهدونك وأنتِ تقرأين أيضًا.. فهذا سيحفزهم على القراءة و التعود على وجود الكتب بالمنزل 6-

7- هناك دائمًا وقت للقرأة حتي أثناء الاستحمام! اقرأي لطفلك اسم الشامبو الذي يستخدمه و أسامي الألعاب التي يلعب بها في حوض الاستحمام ، كرري عليه اسم كل قطعة ملابس ، مثلاً .. اﻵن سترتدي بيجامتك الجميلة و تمشط شعرك بالمشط الصغير .

وأخيرًا لا تنسي أن تنطقي و تقرأي الحروف ببطء وبصوت عالِ نسبيًا مع طفلك حتي يستعبها جيدًا و يتذكرها عند القراءة مرة أخري .