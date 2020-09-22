تراند اليوم : للسيدات.. 6 فوائد مذهلة للفستق ستجعلك تتناولينه يومياً

دبي - مشرق نيوز

الفستق غني بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، والتي تقي من العديد من الأمراض. كما أن فوائده لا تحصى فيما هو مرتبط بجمال البشرة والشعر. فهو غني بالألياف والبروتينات وفيتامين "C" والزنك والنحاس والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم، فهو مستحضر تجميل طبيعي.

وبحسب تقرير نشره موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، فإن المرأة يجب أن تحرص على إدخال الفستق في نظامها الغذائي اليومي لتحصل على فوائده المذهلة التي ستنعكس بشكل رائع على إبراز جمالها.

فإليك سيدتي.. تعرفي معنا على 6 فوائد مذهلة للفستق ستجعلك تتناولينه بصفة يومية:

1 - الفستق غني بالأحماض الدهنية ذات الفوائد العالية للاحتفاظ ببشرة صحية ونضرة ومتوهجة دائماً.

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2 - هو غني بالزيوت التي ترطب الجلد وتكسب البشرة طراوة ملحوظة. فتناول الفستق بصفة يومية يعطي البشرة ملمساً ناعماً جذاباً.

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3 - يحتوي الفستق على مضادات الأكسدة التي تساعد على مقاومة ظهور علامات التقدم بالعمر على البشرة، لذا فالحرص على تناول الفستق بصفة يومية يجعلك تبدين أصغر في العمر، وبالطبع هذا ما تبغيه أي امرأة.

4 - كذلك فإن تناول حفنة من الفستق بشكل يومي منتظم يحمي الجلد من الآثار السيئة لأشعة الشمس الضارة، كما أنه يقلل من خطر حروق الشمس ويقي من الإصابة بسرطان الجلد.

5 - يمكن عمل كريم من 4 إلى 5 ملاعق من الفستق المطحون مضافاً إليها ملعقتان من زيت جوز الهند، ويمكن استخدامه مباشرة على فروة الرأس وتركه لمدة 20 دقيقة قبل غسل الشعر جيداً بالماء، فذلك الكريم يكسب الشعر مرونة ونضارة ملحوظة.

6 - الفستق غني بالبيوتين، لذا فتناول كمية متوسطة من الفستق المقرمش اللذيذ بصفة يومية يساعد على مكافحة سقوط الشعر، فالفستق يقدم حلاً سحرياً وفعالاً لمشاكل تساقط الشعر.

المصدر: العربية نت