تراند اليوم : 31 طريقة لحل مشكلة تساقط الشعر وبشكل نهائي

يُعتبر تساقط الشعر مشكلة تؤرق معظم بنات حواء، فهي دليلٌ على إجهادِ الشعر و إفتقادهِ لعناصر غذائية هامة، لذلك نُقدِّم إليكِ بعض الوصفاتِ العشبية السحرية المفيدة لعلاج تساقط الشعر، والتي تحتوي على فيتامينات (أ) و (ب) , و تساقط الشعر لا يعني بالضرورة الإصابة بمشكلة صحية، إذ أن الكثيرين يصابون بالذعر بمجرد ملاحظة ظهور مشكلة التساقط ظنا منهم أنها عرض لمرض ما، مع أن الواقع يشير إلى تعدد الأسباب المؤدية لتساقط الشعر والتي هي -في الغالب- تحت السيطرة , حيث يفقد الإنسان الطبيعي حوالي 40-125 شعرة يوميا، اعتمادا على كمية الشعر التي يملك وتقدم السن وعوامل أخرى وهو أمر لا يدعو للقلق طالما لم يتجاوز هذه الحدود. أما إذا زاد المعدل عن ذلك فهو أمر يدعو إلى التساؤل، إذ من الممكن أن يكون عرضا لخلل ما أو متعلقا بأحد سلوكيات الحياة اليومية وهنا ينبغي معرفته بهدف السيطرة عليه. ومن هنا –و كأي مشكلة- فإن فهم المسببات يقودنا إلى اختيار العلاج الأنسب .

ماهي أسباب تساقط الشعر ؟

1- نقص التغذية المناسبة

تقصف الشعر-2

الضغط النفسي-3

اقرأ أيضاً

الأدوية، مثل الستيرويدات -4

5- القلق

الشيخوخة-6

7- عدم التوازن الهرموني

فقر الدم-8

الوراثة-9

الإفراط في التدخين-10

نقص فيتامين B6 و حمض الفوليك-11

الضعف-12

الأمراض، مثل الغدة الدرقية-13

الأضرار التي تلحق بالشعر بسبب استخدام مستحضرات فرد الشعر و البكر و تجديل الشعر بإحكام أو ربط الشعر بإحكام -14

العلاج الكيميائي

علاج تساقط الشعربالطرق الطبيعيه :

1. حليب جوز الهند :

حليب جوز الهند هو واحد من أغنى المصادر لتغذية أنسجة الشعر , ويمكن الحصول على حليب جوز الهند عن طريق طحن جوز الهند المبشور والضغط عليه لاستخراج العصير (الحليب) , وهذا علاج الطبيعي يمكن استخدامه في المنزل لمنع تساقط الشعر . اقرأ ٦ طرق سريعة لعلاج تساقط الشعر

2. هلام الصبار :

هلام الصبار أو عصير الصبار يمكن وضعه مباشرة على فروة الرأس وهذا يمكن ان يعالج تساقط الشعر الذي يكون بسبب جفاف فروة الرأس . يتم تدليك فروة الرأس بعصير أو هلام الصبار والانتظار لبضع ساعات ثم غسله بالماء الفاتر . استخدام الصبار مع مسحوق الأملج لمدة 3-6 أشهر لعلاج تساقط الشعر .

3. تدليك فروة الرأس :

التدليك المنتظم للشعر وفروة الرأس بزيت فاتر يحفز تدفق الدم , ويعتبر زيت جوز الهند الأفضل عن غيره من الزيوت الأخرى . بعض الزيوت الأخرى الموصى بها زيت الزيتون والجوجوبا والخردل و الخروع واللوز.

4. عشبه النيم :

النيم هو نبات له خصائص مضادة للبكتيريا ، و مضادة للفيروسات و مضادة للفطريات و مضادة للسكري ومهدئه ، ومطهره , لذلك بالإضافة الى انها مفيدة جدا في علاج الأمراض فهي مفيدة جدا لعلاج تساقط الشعر . غلي عشبه النيم في كمية من الماء حتى تقل كمية الماء الى النصف , ثم تركها حتى تبرد وغسل الشعر بهذا الحل مرة واحدة في الأسبوع .

5. عنب الثعلب الهندي ( الاملج ) :

غلي كميه من الاملج المجففة في زيت جوز الهند حتى تحصل على الزيت الأسود وتدليك فروة الرأس بهذا الزيت حيث انه يكون فعال جدا . ويمكن أيضا أن تستخدم عجينة سميكة من الاملج ووضعها على الشعر مدة 15 دقيقة ثم غسلها بعد بضع دقائق . يمكن استخدام عصير عنب الثعلب وعصير الليمون لعلاج سقوط الشعر ثم غسله بالماء الفاتر , ويكون مفيد أيضا عند مزجه مع العسل .

6. البصل والثوم :

البصل والثوم هما مصدران غنيان بالكبريت ويساعدان على نمو الشعر . تقطيع البصل والضغط عليه لاستخراج العصير , وتدليك فروة الرأس به ثم غسله بالشامبو جيدا . ويمكن أيضا أن يستخدم البصل مع العسل كقناع للشعر . الثوم يمكن استخدامه على فروة الرأس بعد غليه مع زيت جوز الهند , وتدليك فروة الرأس به مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع ، للحصول على أفضل النتائج .

7. الكركديه :

زهرة الكركديه لها خصائص منشطة كما انها تغذي الشعر , وتمنع نمو الشيب المفاجئ ، وتعالج فروة الراس من القشرة , كما انها تمنع تساقط الشعر .

8. البيض :

البيض هو مصدر غني بالكبريت والحديد والبروتين والفوسفور واليود والزنك. وهو علاج ممتاز لإعادة نمو الشعر ، وخصوصا اذا استخدم مع زيت الزيتون . يمكن استخدام خليط مكون من صفار البيض والعسل لعلاج تساقط الشعر . المزيد من أسباب وعلاج تساقط الشعر

9. البازلاء :

استخدام معجون ناعم وكثيف من البازلاء يعتبر وسيلة فعالة لعلاج تساقط الشعر .

10. الفلفل الأسود :

بذور الليمون و الفلفل الأسود يتم طحنهم ناعما ووضعهم على فروة الرأس ، وقد ثبت أنه علاج جيد جدا لتجنب فقدان الشعر .

Advertisements

11. الحلبة :

الحلبة يمكن أن تستخدم أيضا لمنع تساقط الشعر , عن طريق صنع عجينه من بذور الحلبة المجففة واستخدامها كقناع للشعر . الثوم لعلاج تساقط الشعر

12. الحناء :

تستخدم الحناء على نطاق واسع في البلدان الآسيوية وتعتبر مصدرا رئيسيا لتعزيز نمو الشعر ويتم استخدامه على الشعر عن طريق خلط مسحوق الحناء في اللبن الرائب حتى تتكون عجينه وتوضع على الشعر وتترك حتى تجف ثم تغسل جيدا .

بدلا من ذلك ، الحناء يمكن أن تستخدم أيضا على شكل أوراق حيث يتم غلي 60 جرام من اللحناء في 250 مل من زيت الخردل حتى تحترق الأوراق تماما ثم يصفى الزيت بقطعة قماش من الشاش وتخزين الزيت في زجاجة محكمة الإغلاق ويستخدم الزيت على الشعر بشكل يومي للحصول على نتائج جيدة .



13. خلطات لعلاج تساقط الشعر :

خلطة 1 : الصبار و الاملج ، ومسحوق عشبه النيم يتم خلطهم معا ووضعها على الشعر للحصول على شعر كثيف وبراق .

خلطة 2 : الحناء و بياض البيض واللبن الرائب يتم خلطهم معا ليوقف تساقط الشعر

خلطة 3 : زيت الزيتون، و العسل، والقرفة يتم خلطهم معا واستخدامه لوقف تساقط الشعر .

14. الكافور واللبن الرائب :

أخذ كميات متساوية من اللبن الرائب والكافور و مزجها ، ووضعها على بقع الصلع وتركها حتى تجف لمدة ساعة على الأقل وبعد ذلك ، يغسل بالشامبو . هذا العلاج يساعد على محاربة مشكلة فقدان الشعر والصلع.

15. أوراق الكزبرة :

أخذ أوراق الكزبرة الطازجة وصنع عجينة سميكة , ووضعها على فروة الرأس لعلاج مشكلة فقدان الشعر .

16. عرق السوس :

استخدام عرق السوس وخلطه مع الحليب والقليل من الزعفران لعلاج تساقط الشعر

17. المسك أو أوراق اكليل الجبل :

غلي أوراق إكليل الجبل في الماء وتركه حتى يبرد واستخدام الماء لشطف الشعر ، حيث انه علاج طبيعي لتساقط الشعر . عشبة إكليل الجبل لها خصائص يمكن أن تبقي الشعر صحي وفاتن , حيث يمكن مزج ملعقة من زيت إكليل الجبل مع ملعقتين من زيت اللوز , و تدليك فروة الرأس به لمدة عشرين دقيقة يوميا , وهذا علاج ممتاز لفقدان الشعر في النساء .

18. قرع الرماد :

هو أيضا علاج فعال لوقف تساقط الشعر .

19. خل التفاح والمرمرية :

شطف الشعر بخليط من خل التفاح وشاي المرمريه هو علاجا مفيد جدا وخل التفاح يساعد في الحفاظ على توازن الشعر ، مما يقلل من تساقطه .

20. أوراق الكاري :

أوراق الكاري تعتبر علاج طبيعي للصلع .

21. زهرة العطاس :

صبغة زهرة العطاس تخلط مع الماء الدافئ ، وتستخدم مرتين يوميا على شكل كريم او مرهم ، أو شطف للشعر لعلاج مشكلة فقدان الشعر . زهرة العطاس تقوي الدورة الدموية وتعزز نمو الشعر مما يجعله وسيلة علاج فعالة لتساقط الشعر لدى النساء .

22. القرطم :

يعتبر القرطم عشبة ممتازة لتوسيع الأوعية الدموية , حيث يتم تدليك فروة الرأس لمدة عشرين دقيقة بزيت القرطم حتى يكون محفزا كبيرا لنمو الشعر ، مع مضاعفه تدفق الدم .

23. الشاي الأخضر :

وضع ملعقتين من الشاي الأخضر في كوب واحد من الماء المغلي , ويترك حتى يبرد ثم يوضع على الشعر ويترك لمدة ساعة ثم يغسل

24. البطاطا وإكليل الجبل :

غلي البطاطا وإكليل الجبل في الماء ثم تصفية السائل واستخدامه بمثابة شطف للشعر .

المزيد من العلاجات المثلية لتساقط الشعر غير المنزلية :

25. حمض الفلور : هذا الدواء يعامل بشكل جيد عندما يكون الشخص يعاني من الصلع في قمة الرأس ، أو ضعف الشعر ، أو سبب مجهول لفقدان الشعر.

26. حمض الفوسفوريك : حمض الفوسفوريك يعالج تساقط الشعر بشكل تدريجي الامر الذي يسبب الكثير من التوتر والحزن . وكذلك يمنع ظهور الشيب المبكر .

27. الفوسفور : عندما ترى أن حفنة من الشعر تأتي في يديك اثناء التمشيط ، أو كنت تواجه مشكلة فقدان الشعر بسبب بعض الاضطرابات النزفية ، فإن الفوسفور يساعدك بشكل افضل ويعالج أيضا مشكلة فروة الرأس الجافة والحكة .

28. الجرافيت : هذا علاج مثالي لمشكلة تساقط الشعر الناجمة عن انقطاع الطمث والإمساك و الجرافيت علاج للصلع الغير مكتمل و تساقط شعر الحواجب والرموش .

29. مازريون : مازريون هو خيار ممتاز لعلاج حكة وجفاف فروة الرأس ، و القشرة .

30. البني الداكن : البني الداكن يعالج فقدان الشعر الناتج عن انقطاع الطمث أو بعد ولادة الطفل .

31. السيليكا : فقدان الشعر الأمامي ، و الشيب المبكر والصلع في سن مبكرة هي الأعراض الرئيسية التي يتم علاجه باستخدام السيليكا .

الأدوية الأخرى المختلفة لعلاج تساقط الشعر هي الصوديوم المر، السيلينيوم، القصقاص , والكربوهيدرات ، و البوراكس .