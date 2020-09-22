شاهد: ابنة أصالة نصري تحتفل وترقص مع والدتها بعد انفصالها عن خطيبها

شاركت ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، عبر خاصية "الستوريز" لحسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، مقطعا مصورا وهي تحتفل مع والدتها بصدور ألبومها الخليجي "لا تستسلم"، وهما ترقصان وسط الأسرة في غاية السعادة والانسجام.

وجاء ذلك، احتفالاً بطرح والدتها أحدث ألبوماتها الغنائية، وذلك بعد انفصالها عن خطيبها، بعد نحو شهرين من إعلان خطوبتهما.

وكان مصفف الشعر، جو رعد، قد كشف في تصريحات إعلامية، أن أصالة نصري أخبرته بالفعل بانفصال ابنتها شام الذهبي عن خطيبها طبيب الجلدية، معتز نصير، وذلك خلال تواجده معها في تصوير أغنيتها الجديدة "لا تستسلم" في لبنان.

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وفاجأت شام الذهبي متابعيها على "إنستغرام" خلال الساعات الأخيرة الماضية، بحذف صورها مع خطيبها، معتز نصير، التي نشرتها في شهر يوليو/ تموز الماضي، وألغت متابعته على موقع الصور والفيديوهات الشهير.

كما أنها شاركت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها على البحر، معلقة برسالة غامضة: "أحاول أن أذكر نفسي دائما أنه أيا كان ما يحدث، فإن الغرض من هذه الرحلة عميق بداخلنا، وهذا هو ما يجب أن نوجه إليه طاقتنا.. أن نتعافى من الداخل بدلا من التركيز على القشور، وأن نتذكر ألا نستسلم في معاركنا".

وشام الذهبي هي الابنة الكبرى للمطربة أصالة نصري، وتعمل طبيبة جلدية مختصة بالتجميل والعناية بالبشرة، وتتمتع بشهرة واسعة ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورها مع والدتها وعملها الذي تتعامل فيه مع شريحة كبيرة من النجوم.‏ حسبما أورد موقع "سبوتنيك بالعربية".

وجدير بالذكر، أن شام الذهبي هي الابنة الكبرى للمطربة أصالة نصري، وتعمل طبيبة جلدية مختصة بالتجميل والعناية بالبشرة، وتتمتع بشهرة واسعة ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورها مع والدتها وعملها الذي تتعامل فيه مع شريحة كبيرة من النجوم.‏