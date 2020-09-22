تراند اليوم : نتائج قبول الجوازات 1441 نساء

نتائج قبول الجوازات 1441 نساء ، أعلنت المديرية العامة للجوازت في المملكة العربية السعودي عن اسماء المقبولين في الجوازات 1441 نساء، كان ذلك عبر بيانها الذي نشرته على صفحتها على موقع تويتر وأرفقت معه رابط الإستعلام عن اسماء المقبولين في الوظائف النسائية بالمديرية العامة للجوازات بوظيفة جندي في المطارات والمنافذ البرية، ونوهت إلى الشروط والأوراق المطلوبة للإجراءات المُتبقية وموعد المُقابلة الشخصية .

وكانت المديرية العامة للجوازات طرحت مطلع الشهر الجاري عدة وظائف شاغرة، في دورتها الثانية والأربعين، وخُصصت هذه الوظائف للنساء للإلتحاف بالعمل في قطاعاتها كجندي فني، وظهر الآن نتائج القبول المبدئي على صفحة الجوازات الرسمية، وظهور أسماء المقبولات للعام 1441 ، في هذا شامل نُرفق لكم رابط الإستعلام المُباشر عن اسماء المقبولين في وظائف الجوازات نساء 1441 .

نتائج القبول المديرة العامة للجوازات

تساءلت المُقدمات على وظائف الجوازات حول أسباب تأخر الإعلان عن نتائج القبول المبدئي، وردت صفحة المديرية على تويتر، أن طواقم المُديرية تتبع إجراءات صارمة من حيث الدقة والفحص، على طلبات الراغبات في الوظائف، كي يتسنى إختيارهن حسب الشروط المعايير المطلوبة، قبل أن تُعلن اليوم على صفحتها الرسمية ظهور نتائح المقبولات في الوظائف، وأرفقت رابط الإستعلام عن النتائج، ووضحت للمُستعلمات إدخال رقم الهوية الوطنية للتعرف على النتيجة.

وأشارت المديرية عبر بيانها المُرفق على حسابها بتويتر، أن هناك إجراءت سيتم إتباعها بعد الإعلان عن نتائج المقبولات في وظائف الجوازات، حيث سيُطلب منهم أوراق ومستندات أثناء القدوم للمقابلة الشخصية، تهدف من خلالها إلى التأكد من صحة البيانات والمعلومات المُرفقة في الطلب، ولإتباع كافة إجراءات القبول السليمة، التي تضمن حق المتقدمات للوظيفة.

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رابط المديرية العامة للجوازات نتائح القبول

يُتيح موقع المديرية العام للجوازات على شبكة الإنترنت، بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية، رابط إلكتروني للإستعلام عن نتائج المقبولات في وظائف الجوازات، التي ستمكهم من الإلتحاق للعمل في قطاعات الطيران والمنافذ البرية، حسب سكن كل منهن، وبعد الإطلاع على النتائج سيتم إعلام كل منهن على موعد المقابلة الشخصية والأوراق والمستندات المطلوبة من خلال الإتصال أو إرسال رسالة نصية على رقم الجوال المرفق في طلب التسجيل. ” المديرية العامة للجوازات ”

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