تراند اليوم : فيديو جوهره الفاضح .. فيديو جوهره المسرب مع خالد أحمد يوتيوب كامل HD

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جوهره الفاضح بدعوى ممارستها لعمل اباحي برفقة الشاب خالد أحمد ، مما أثار غضب واسع في أوساط المصريين ، وحاز فيديو فيديو جوهره المسرب على سخط واسع في بلاد العرب واثار تكهنات واسعة حول طبيعة العلاقة التي تجمع الراقصة الروسية بالشاب العربي خالد أحمد.

وقد انتشر فيديو جوهره بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وأحب الناس ما قدمته الراقصة ،وأحيت الراقصة الروسية جوهرة، مساء أمس الجمعة، حفلا ضخم، بإحدي المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي.

وظهرت جوهرة وهي ترقص علي أغنية “يخربيتك ياكيف” للفنان أميرعيد، والفنان الشعبي طارق الشيخ، وسط تفاعل وتصفيق حاد من الجمهور.

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وكشف خالد أحمد، الشخص الذى ظهر مع جوهرة فى الفيديوهات بأنه متزوج منها منذ فترة، موضحا عبر حسابه على إنستجرام أنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التى تم تداولها ما هى إلا صورا وفيديوهات للذكرى.

وأكد أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه، قائلا: "حسبى الله ونعم الوكيل فى كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلى اتدمر وأمى بتموت بسبب الموضوع ده".

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