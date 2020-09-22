تراند اليوم : مسلسل عزيزه الحلقه 3 ،،، مسلسل عزيزه حلقه 3 مترجمة للعربية قصة عشق

مسلسل عزيزه الحلقه 3 ، عزيزة فتاة جميلة واهل الحي التي تعيش فيع يحبونها كثيرا.ولكن تتعرض لكثير من المشاكل في حياتها لانها فقيرة وتعاني من البؤس واليأس من الحياة الى ان تتعرف على شاب مرح اسمه كارتال الذي سيقلب حياتها.

مسلسل عزيزة التركي هو مسلسل تلفزيوني درامي بطولة هاندا أرتشيل وبوجرا جولسوي، قصته تدور حول فتاة اسمها عزيزة تحاول الانتقام من قاتل ابيها و هو اخ كارتال الذي اوصل أخيها الصغير الا العنايه المشدده في السجن .

تدور القصة حول كرتال وعزيزة، قصة الحبيبين والتي يوجد احتمالات لفشل علاقتهم والكثير من الألم بينهما، سوف يواجه كل منهما كل الصعوبات وما يقف أمام حبهما، ويظهران للجمهور أنه سيتم التغلب على التحديات معًا، تم تلخيصها القصة على النحو التالي سلسلة تؤكد على البراءة والعواطف ، العناد في علاقات لا يرحم ، عاطفي والمصلحة الذاتية في العصر الحديث.

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وهو سلسلة تؤكد على البراءة والعواطف ، العناد في علاقات لا يرحم ، عاطفي والمصلحة الذاتية في العصر الحديث، أثناء كتابة سيناريو السلسلة ، يستمر البحث عن اللاعبين، المدلى بها من سلسلة Azize لا يزال في الصدارة الفنانة جانسو ديري، غير معروف من سيصور شخصية الرئيسية بالسلسلة ومن سيكون الشريك الذكر؟ ليس واضحا بعد مع تقدم السلسلة ، سيتم توفير اتفاقيات اللاعب وسنعلن لك عن كل في المستقبل، الآن تجري مناقشة المسلسل مع Cansu Dere لدورها الريادي والرئيسي، إذا قبلت Cansu Dere العرض ، فسيتم عرضه في الموسم الجديد .

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