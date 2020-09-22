تراند اليوم : بلدية غزة تطلع وفداً من الصليب الأحمر على مشروع تشغيل الآبار 

بحثت سبل تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع

بلدية غزة تطلع وفداً من الصليب الأحمر على مشروع تشغيل الآبار

غزة/ الخليج 365

أطلع نائب رئيس بلدية غزة م. أحمد أبو راس وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي على تطورات مشروع تشغيل آبار المياه عن بعد ( سكادا ) والذي تنفذه البلدية ضمن جهودها لتحديث أنظمة تشغيل آبار المياه في المدينة .

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوفد إلى دار البلدية الرئيس بميدان فلسطين، وكان في استقباله من البلدية إلى جانب نائب رئيس البلدية، وعضو المجلس البلدي م. هاشم سكيك، ومدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومدير عام الحاسوب م. علاء البطريخي، فيما ضم وفد الصليب مديرة المياه والصرف الصحي نتالية، ومدير التخطيط الحضري والإستراتيجي فريديرك، وفريق من مكتب الصليب الأحمر في غزة والقدس .

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وأطلع المسؤولين في البلدية الوفد على جهود البلدية في تطوير نظام التحكم عن بعد لجميع أبار المياه من خلال نظام ( سكادا )، ورؤية البلدية المستقبلية للوصول إلى نظام كامل للتحكم في مختلف عناصر النظام وتوصيل المياه للمواطنين .

واستمع الوفد لشرحاً مفصلاً عن نظام سكادا والذي نفذت البلدية ثلاثة مراحل منه بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وسبل تنفيذ المرحلة الرابعة منه بتمويل الصليب الأحمر لتشمل عدد أخر من الآبار التي تعمل بنظام سكادا.

وأكد م. رمزي أهل أن البلدية تشغل حالياً نحو 79 بئراً في المدينة يعمل منها 15 بئراً بنظام سكادا فيما يعمل نحو 49 بئراً عبر نظام الرسائل القصيرة sms ، وتسعى البلدية لتوسيع نظام تشغيل الآبار عبر سكادا ليشمل باقي الآبار .

بدوره أشاد الوفد بدور بلدية غزة وجهودها في تطوير نظام عمل الآبار وتوفير المياه للمواطنين في المدينة، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين البلدية والصليب لتطوير عمل الآبار .

وتعتبر بلدية غزة من البلديات الأولى التي تشغل الآبار بنظام التحكم عن بعد ( سكادا ) والذي وفر الجهد والطاقة على البلدية في عملية تشغيل الآبار ومراقبة عملها .