تراند اليوم : وفاة الفنان المصري شعبان عبد الرحيم

القاهرة / الخليج 365

توفي الفنان المصري الشعبي، شعبان عبد الرحيم،عن عمر 62 عاما، عند الساعة الثامنة صباحا، في مستشفى المعادي العسكري.

وذكر مصدر طبي من داخل المستشفى، أن الحالة الصحية للراحل عبد الرحيم قد تدهورت فجر اليوم وتم ادخاله الى غرفة الانعاش في محاولة لانقاذه لكن صعدت روحه الى بارئها.

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وكان عبد الرحيم قد أحيا إحدى الحفلات بالسعودية ضمن حفلات ليالي المحروسة بموسم الرياض، قبل أيام، حيث أحيا حفله وهو جالس على كرسي متحرك نظرا لإصابته في بمشكلة في العظام.

كما طرح الفنان شعبان عبد الرحيم، مؤخرا أغنية جديدة مهاجما فيها قناة الجزيرة نظرا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، وقدم شعبان وإسلام الأغنية كـ"ديو" لفضح أكاذيب الجزيرة.

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