تراند اليوم : قيامة عثمان ٣ .. مسلسل قيامة عثمان الحلقة ٣ HD موقع النور عثمان الحلقة 3 مترجم للعربية HD المؤسس عثمان الحلقة 3 موقع النور HD

متابعات/ الخليج 365/ مسلسل قيامة عثمان الحلقة ٣ مشاهدة وتحميل المؤسس عثمان الحلقة 3 عبر موقع النور قيامة عثمان الحلقة ٣ أونلاين HD قيامة عثمان ٣ وحكاية تأسيس الخلافة العثمانية على يد الغازي عثمان ابن ارطغرل ابن سليمان شاه قائد قبيلة الكايي، وحامي حدود الدولة السلوجقية سابقاً في زمن السلطان علاء الدين وغياث الدين كيخسترو، وتدور أحداث عثمان في زمن الفتن والصراع بين المسلمين والصليبين والمغول، ونشاط الجواسيس والخونة.

وبث موقع النور وقناة atv التركية مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 3 والتي توثق حقبة من صراع مؤسس الدولة العثمانية مع الخونة والجواسيس والمغول وحلفائهم من الصليبين لإقامة دولته المستقلة.

ففي أحداث الحلقة 3 من مسلسل عثمان تبدأ ملامح الغزو الصليبي للأراضي الاسلامية ، ودور الغازي عثمان بإكمال مسيرة والده ارطغرل ، لإقامة وطن مستقل لقبيلة الكايي والقبائل العربية والكردية التي تعيش بالأناضول ومحيطها.

ويتحدث مسلسل قيامة عثمان عن فترة تاريخية هامة وهي فترة حكم المغول ومحاولتهم في السيطرة على الدولة العثمانية والقضاء عليها، وتحديداً في القرن ال 13، وكيف استطاع عثمان في دحر المغول والصليبين سنين حياته>

ونظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها قيامة عثمان وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة atv التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.

اقرأ أيضاً

وتبث قناة atv التركية على الترددات التالية:

لقمر المدار التردد الاستقطاب FEC الجودة تركسات E42.0 1128(H) Advertisements 27500 6/5 SD أسترا E19.2 12692 (H) 27500 6/5 SD أسترا E19.2 11243(H) 27500 6/5 SD

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لحلقات قيامة عثمان