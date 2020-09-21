تراند اليوم : نتائج وزارة الدفاع للوظائف في السعودية

نتائج وزارة الدفاع ، تعلن الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن نتائج القبول الأولي ويجب على المتقدمين الدخول إلى حساباتهم للتأكد من حالاتهم،وتعلن وزارة الدفاع عن فتح باب التسجيل و القبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لخريجي طلبة الثانوية العامة .

حيث أكدت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية من خلال الموقع الرسمي للوزارة بشأن ظهور نتائج المتقدمين للوظائف العسكرية والتي قد سبق وأن تم الإعلان عنها في منتصف الشهر الماضي وكانت على رتبة جندي إلى رتبة رقيب.

وأوضحت أنه يمكن للأشخاص المتقدمين لتلك الوظائف العسكرية في وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بالدخول على حساباتهم للتأكد من النتائج الأولى من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــا.

ويذكر أنه قد قامت اللجنة المركزية للقبول في وزارة الدفاع السعودية بالإعلان بأنه تم فتح باب القبول والتسجيل في العام الدراسي 1441 ويكون ذلك للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس من أجل الالتحاق في الخدمة العسكرية.

ومن ناحية أخري تكون اللجنة المركزية التابعة لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية هي بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة في ويمكن من خلال الرابط الإلكتروني الخاص باللجنة أن يتم التعرف والاطلاع على شروط القبول وارشادات التسجيل في الموقع.