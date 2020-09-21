تراند اليوم : القبض على عريس سعودي ليلة زفافه وهروب المدعوين

الرياض - الخليج 365

قبضت الشرطة السعودية، على عريس في ليلة زفافه فيما لاذ المدعوون بالفرار وتم إحالته مع مسؤول إحدى قاعات الأعراس وطرف ثالث إلى التحقيق.

وفي تفاصيل الحادثة، لاحظت السلطات الأمنية في منطقة عسير، مساء أمس الأحد، تجمعا كبيرا في إحدى قاعات الأفراح بمحايل، بعد رصد عشرات السيارات التي تزامن معها وجود أعداد كبيرة للحضور، يفوق العدد المحدد بخمسين شخصا في المناسبات، في إجراء احترازي لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

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ومن المتوقع أن تطبّق الجهات المعنية النظام والجزاءات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات. وفق موقع روسيا اليوم

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، عن تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير، بينها 36 حالة بمحايل.

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