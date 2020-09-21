تراند اليوم : تنسيق التعليم الفنى بالقاهرة 2020

تنسيق التعليم الفنى بالقاهرة 2020 ،أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الحد الأدني للقبول بالمدارس الثانوية الفنية (صناعي _ تجاري _ فندقي )للعام الدراسي 2020/2021، حيث أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم النزول بالمجموع تدريجيا وفقا للأماكن الشاغرة بمدارس التعليم الفني بعد المرحلة الاولي للقبول ووفق الفراغات المتاحة .

وأضاف مدير تعليم القاهرة أنه تم تحديد الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمدارس الصناعية الفنية المتقدمة بنظام الخمس سنوات والتي تقبل الطلبة من المحافظات أيضا ولكن بزيادة خمس درجات علي الحد الأدني للقبول لطلبة القاهرة وهي :

جلال فهمي الفنية المتقدمة الحد الأدني (260) درجة للبنين

دار السلام الفنية المعمارية المتقدمة الحد الأدنى (255) درجة للبنين

الحديد والصلب الفنية المتقدمة الحد الأدني (245) درجة للبنين

النقل النهري الفنية المتقدمة الحد الأدني (240) درجة للبنين

القاهرة النسيجية الفنية المتقدمة الحد الأدني(250) للبنات

الزاوية الحمراء الفنية المتقدمة الحد الأدني (230) درجة وتقبل، بنين وبنات

15 مايو الفنية المتقدمة الحد الأدني (250) وتقبل بنين وبنات

والجداول التالية توضح تنسيق القبول في كل مدرسة..

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وكانت انعقدت اليوم غرفة عمليات مديرية تعليم القاهرة منذ فجر اليوم وتابعت اتخاذ اللجان كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية مع تواجد مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بمحيط اللجان ، وأعلنت الغرفة استعدادها الكامل للتدخل السريع وتقديم الدعم في اي موقف واي وقت للصالح العام، ولصالح الطلبة والطالبات .