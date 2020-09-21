تراند اليوم : شاهد بالفيديو: عقد قران يتحول لمأساة

واشنطن/ الخليج 365

إحتفل عروسان بعقد قرانهما بطريقة غير تقليدية، بعدما وقفا على شاطئ البحر لإلتقاط صورة تذكارية، حيث أن الأمر إنتهى بمأساة.

ونشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الامريكية، مقطع فيديو مصور وثقه أحد المارة، إذ ظهر العروسين وهما يستمتعان باللحظات الجميلة على شاطئ لاغونا بولاية كاليفورنيا، دون الإنتباه لحركة الموج التي كانت ترتفع خلفهما شيئا فشيئا.

وفي الفيديو، حيث تظهرموجة عملاقة مفاجئة تضرب العروسين السعيدين، بينما كانا يلتقطان الصور، لتدمر جلسة التصوير وتوقعهما في البحر.

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ولحسن الحظ، تمكن رجال الإنقاذ من سحب العروسين اللذين غمرتهما مياه البحر، وإخراجهما ليلتقطا أنفاسهما.

ووفقاً للصحيفة فإن، خطة حفل الزفاف لم تكتمل بعد الحادث، موضحاً بأن لم يتم معرفة هوية العروسين. كما أورد موقع "سكاي نيوز".

وكانت السلطات الأمريكية مؤخراً قد أعادت فتح شاطئ لاغونا بعد نحو شهرين من إغلاقه، بسبب جائحة كورونا .