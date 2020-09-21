تراند اليوم : شاب أردني يتنكر بملابس نسائية ليُمتحن مكان محبوبته

عمان/ الخليج 365

في حادثة طريفة من نوعها، ضبطت لجنة إمتحانات الثانوية العامة " التوجيهي" في الأردن شاباً يرتدي زياً نسائياً، يريد أن يمتحن مكان فتاة مغرم بها.

وأكد المتحدث الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام، أن شابا كان يرتدي زيا نسائيا لتقديم امتحان الثانوية العامة عن فتاة يعتقد أنه مغرم بها، إلا أن أحد مشرفي قاعات الامتحان، ورجال الأمن العام وعناصر من الشرطة النسائية المتواجدين لحماية امتحانات الثانوية العامة في لواء الرصيفة، اشتبهوا به وضبطوه.

وكان الشاب يغطي متنكراً بملابس نسائية، وجرى ضبطه بالتعاون مع مشرفي القاعة وبعد تدقيق هويته تبين أنه شاب انتحل شخصية طالبة.