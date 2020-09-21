تراند اليوم : وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بسبب كورونا .. الممثلة التي أشاد الرئيس السيسي بأناقتها

القاهرة - الخليج 365

توفيت صباح اليوم الأحد، الفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد تواجدها لمدة 43 يوما في العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي بعد مشوار طويل أثرت خلاله عالم الأزياء والمسرح والسينما والإعلام وكان آخر أعمالها مسلسل في رمضان 2020.

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وتتخطى أعمال الممثلة وعارضة الأزياء رجاء الجداوي بين التلفزيون والمسرح والسينما الـ250 عملا، وكانت إلى وقت قريب تشارك الإعلامي عمرو أديب تقديم برنامجه "الحكاية" على شاشة إم بي سي مصر.

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وفي ديسمبر 2018، تسببت كلمات إطراء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الهواء مباشرة، في بكاء الجداوي التي كانت تقدم إحدى الفعاليات الاجتماعية، عندما قال لها: "انت فنانة شيك وهتفضلي شيك طول عمرك. ربنا يديكي الصحة ويكرمك".

وعكست الأعمال السينمائية التي قدمتها الجداوي التغييرات التي طرأت على المجتمع المصري، وكان من أبرزها "دعاء الكروان"، وهو أول أعمال الفنانة، "إشاعة حب"، و"أيام في الحلال"، و"بريق عينيك"، و"حنفي الأبهة"، و"البيه البواب"، و"من 30 سنة".

وقدمت أفلاما بارزة في السينما المصرية منها "ليه خلتني أحبك" و"أحلام الفتى الطائش" و"تيمور وشفيقة" و"أنا مش معاهم" و"كركر" و"سهر الليالي" و"أمير الظلام" و"السلم والتعبان" و"الثلاثة يشتغلونها".

وعلى خشبة المسرح أيضا، قدمت العديد من الأعمال منها "الواد سيد الشغال" و"الزعيم" و"من فات قديمه" و"أكابر أكابر" و"الثعلب في الملعب" و"آخر كرم".

وفي الدراما التلفزيونية برعت في أدوار متعددة بمسلسلات "عائلة الحاج متولي" و"حق مشروع" و"للعدالة وجوه كثيرة" و"الرجل الآخر" و"السندريلا" و"تامر وشوقية" و"سارة" و"حكايات زوج معاصر" و"اللص الذي أحبه" و"حكايات بنات" و"غراند أوتيل" و"حلوة الدنيا" و"ريح المدام" وآخرها "لعبة النسيان".

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.