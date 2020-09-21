شاهد: ريهام سعيد تعرض فيديو إزالتها لتاتو "علشان حرام"

شاركت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، يوم أمس الأحد، فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، خلال إزالتها التاتو عن وجهها، موضحة أنها قررت العودة إلى طبيعة جسدها، وأنها ستعمل علي إزالة أي تاتو داخل جسدها خلال الفترة القادمة.

وأوضحت الإعلامية ريهام سعيد، أثناء الفيديو: «"تخنت 11 كيلو في الفترة الأخيرة، وأقوم باتباع رجيم في الوقت الحالي لخسارة ذلك الوزن الزائد، وهي المرة الأولى التي أتوجه فيها إلي دكتور مصري، وأنا لدي ثقة به، وبرأيي أن نجوم الإعلام و الفن يلجأون إلي عمليات التجميل وذلك بسبب جمهورهم وتعليقاتهم على صورهم، وأنا ضد ذلك بدليل إني بخرج لايف دون أن اهتم بعمل شعري".

وأضافت الإعلامية سعيد: "التاتو حرام وأنا وضعت ذلك في الاعتبار، والأمر مرهق و لكنني قررت أن أتحمل الأمر من أجل العودة إلي الطبيعة". نقلاً عن موقع "المصري اليوم".