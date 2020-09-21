تراند اليوم : متى تبدا الدراسه في المملكة العربية السعودية 2018- 1439 التقويم الدراسي للعام:: 1439-1440 السعودية موعد عودة المدارس 1440 السعود...

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من المقرر أن تبدأ اول ايام الدراسية في الفصل لدراسي الاول في السعودية بتاريخ 22-12-1439 هـ ، الموافق 2-9-2018 مـ ، لجميع المدارس في المملكة العربية السعودية.
حيث نزودكم اليوم بالتقويم الدراسي لطلاب المملكة العربية السعودية للعام 1440 - 2018 وجميع الاعوام الدراسية القادمة ، لجميع طلاب السعودية ، لكي يتمكنوا من الاطلاع الجيد على التقويم الدراسي وموعد العودة الى المدارس.
|التقويم الدراسي للعام:: 1439-1440
|الموضوع
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول
|1439/12/22
|2018/09/02
|إجازة اليوم الوطني
|1440/01/13
|2018/09/23
|بداية اختبار الفصل الدراسي الأول
|1440/04/09
|2018/12/16
|بداية إجازة منتصف العام
|1440/04/20
|2018/12/27
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
|1440/04/30
|2019/01/06
|بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
|1440/08/16
|2019/04/21
|بداية اجازة نهاية العام
|1440/08/27
|2019/05/02
التقويم الدراسي في المملكة العربية السعودية للسنوات القادمة :
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