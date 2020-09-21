تراند اليوم : اجازة 30 يونيو 2018 للقطاع الخاص ، اجازة 30 يونيو 2018 تم تغيير موعدها لهذا اليوم

اجازة 30 يونيو 2018 للقطاع الخاص ، اجازة 30 يونيو 2018 تم تغيير موعدها من يوم السبت ليوم الاحد القادم، وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، قرارا بإعتبار يوم الأحد 1 يوليو أجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلا من يوم السبت 30 يونيو وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ولا تسرى هذه الأجازة علي أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات وتستمر وفقا للمواعيد المقررة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد شهد اليوم الأثنين بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تعــاون، بين وزارة التعليم العالي وجامعة ليفربول البريطانية، بشأن تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وقام بالتوقيع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ديم جانيت بير، رئيسة جامعة ليفربول البريطانية.