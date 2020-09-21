تراند اليوم : نتيجة توزيع شهادة طلاب الاساس ولاية الخرطوم 2018 :: وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم نتيجة القبول للمرحلة الثانوية توزيع الم...

ننشر لكم طلابنا الاعزاء نتيجة توزيع شهادة طلاب الاساس ولاية الخرطوم 2018 ، فهي تعتبر مفتاح مهم لدخول المدارس الثانوية السودانية و أعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم نتيجة القبول للمرحلة الثانوية في الجموهورية السودانية وكذلك نتيجة توزيع طلاب شهادة الاساس ولاية الخرطوم عن عام 2018-2019 وأشارت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم أن نتيجة القبول للمرحلة الثانوية 2017-2018 قد تم أعتمادها وبإمكان الطلبة المعنيين الإطلاع عليها لمعرفة نتائجهم مع تمنياتها لهم بالتوفيق والنجاح.

وقامت وزارة التربية والتعليم في الخرطوم بنشر نتيجة توزيع طلاب شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2018 كشوفات وقوائم التوزيع تجدونها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة والإعلان عن بدء العام الدراسي 2018-2019 ، بحيث يكون الطلاب المعنيين على علم ودراية بمدارسهم الثانوية الجديدة وتاريخ الدراسة.

نتيجة القبول في المدارس الثانوية في 2017-2018

وجديرا بالذكر أن نتيجة القبول في المدارس الثانوية في 2017-2018 كانت بحد أدنى 163 درجة للقبول بشكل عام عام في الصف الأول من المدارس الثانوية الحكومية ، في حين تراوح معدل القبول المتوسط ​​من 279 في الأعلى و 249 حدًا أدنى في تجمعات الولاية من معدل النجاح.

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موقع وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم نتيجة القبول للمرحلة الثانوية

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بإمكان الطلاب معرفة نتيجة القبول في المرحلة الثانوية 2018-2019 ونتيجة توزيع طلاب شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2018 بالسودان من خلال هذا الرابط : http://result.moekh.gov.sd/

وهو الرابط الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم.