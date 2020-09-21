تراند اليوم : ايمتى اجازة 30 يونيو 2018 ... الاحد اجازة رسمية اليوم السابع 2018

لجميع الموظفين والعاملين في الدولة الان ننشر لكم تفاصيل وموعد اجازة 30 يونيو ، والتي يترقب لها عدد كبير من الموظفين في مصر، حيث نطلعكم على بيان الحكومة المصرية بخصوص اجازة 30 يونيو ومدة وموعد الاجازة ، لجميع الباحثين عن تفاصيل اجازة 30 يونيو.

اجازة 30 يونيو

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 1 من يوليو عام 2018 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، بدلاً من يوم السبت الموافق 30 من يونيو عام 2018، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ولا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس والمعاهد والجامعات وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة.