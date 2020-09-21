تراند اليوم : حقيقة زواج حلا الترك وتفاصيل هاشتاغ #زواج_حلا_الترك

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم بخبر يفيد زواج حلا الترك ، حيث تم اطلاق هاشتاغ عبر تويتر يتحدث عن زواج حلا الترك، الامر الذي دفع عدد كبير من المغردين على التفاعل بشكل كبير مع الهاشتاغ ، متسائلين عن حقيقة الخبر.

حقيقة زواج حلا الترك

يبدو أنّ الحديث عن الممثلة البحرينية حلا الترك لم يتوقف، والمؤسف أنّ هذه الأحاديث لم تتطرّق لمستقبلها الفنّي بينما الكل منشغل بمستقبلها الأسري والاجتماعي، وفي الفترة السابقة تردّدت شائعات عن زواج المغنية الشابة (16 عاماً) رغم صغر سنها الذي من المفترض لا يقعها فريسة لمثل هذه الشائعات.

وخرجت حلا الترك لتردّ على هذه الأقاويل بالنفي، وبدت خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" منفعلة بشدة إلى حد الصريخ، وطلبت من الإعلام والجمهور أن يتركوها لحالها.

هاشتاغ #زواج_حلا_الترك

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تفاعل عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع هاشتاغ “زواج_حلا_الترك”، الذي يبدو أنه شائعة أطلقها معجبون بالفنانة الصغيرة.

ورغم أنه لا صحة لشائعة زواج حلا الترك، التي حاول البعض تلفيقها باستخدام صورة قديمة من العام 2017 للفناة الشابة وهي ترتدي فستانًا يشبه فساتين حفلات الزفاف، إلا أن معجبين بالفنانة ومعلقين استغلوا المناسبة للسخرية والتهكم.



ويبدو أن انتشار هاشتاغ “#زواج_حلا_الترك” قد انتشر بعد أن نشرت الترك صورًا لها تظهر فيها وهي ترتدي فستان عروس، بالإضافة إلى صور أخرى منها صورة اتخذتها مجلة غلافًا لها.

يذكر أن خلافًا نشب بين والدها المنتج محمد الترك، زوج المغنية المغربية دينا بطمة، وبين طليقته منى السابر على حضانة حلا وشقيقيها، وانتهت بحكم المحكمة بأن تكون حضانة الأطفال الثلاثة لصالح والدتهم منى السابر.