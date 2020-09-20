طرد رجل يأوي 110 قطط في منزله .. وتحرك عاجل لجمعيات الحيوان

قام مالك شقة بطرد رجلاً يسكن فيها، وذلك بعد معرفته بأنه يأوي 110 قطط داخل المنزل، الأمر الذي دفع جمعيات الحيوان في إسبانيا إلى التحرك على نحو عاجل لإنقاذ هذه الحيوان الأليف.

وأوضحت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، أن هذه الحادثة وقعت في منطقة فالنسيا الساحلية مشيرةً إلى أن مأوى الحيوانات يدعى سباما سافور، في بلدة غانديا الساحلية بأنه كان يقدّر عدد القطط بـ96 ولكن تبيّن له أن عددها 110.

وقال المأوى إنه بحاجة إلى مساعدة لإيوائها "أقلّه حتى يتم تلقيحها أو تعقيمها". وأضافت الجمعية أن القطط تشرّدت بعدما طُرِدَت مع صاحبها من شقة تبلغ مساحتها 100 متر مربّع في البلدة. كما أورد موقع "سكاي نيوز عربية".

وقالت سالفادورا تورماس، وهي عضو في الجمعية: "يبدو أن المالك أحضر قطّين قبل ثلاث سنوات" وزاد عدد الهررة تباعاً بفعل توالدها.

وأشارت "سباما سافور" إلى أن مساحة مأواها لا تكفي لاستيعاب هذا العدد من القطط، خاصة أنه يضمّ أصلاً 200 هرّ.