تراند اليوم : شاهد: تفاصيل فضيحة تسجيلات عصام الحضري مع عارضة أزياء مكسيكية

رد اللاعب المصري عصام الحضري، اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020، على التسجيلات الصوتية الذي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بجمهورية مصر والوطن العربي مما أثار جدلا واسعا بين النشطاء.

وقال اللاعب المصري خلال تصريحات متلفزة، إن التسجيلات الذي انتشرت أثناء حديثة مع عارضة أزياء مكسيكية جيوفانا فال، تعود له وبصوته، مشيرا الى انه يتحدث مع الجميع هكذا.

وأشار الخضري الى ان عارضة أزياء مكسيكية مثل بناته وتصغره بـ 24 عاماً، ولا يوجد بينه وبينها أي علاقة غرامية، وكان حواره معها طبيعي.

واوضح ان التسجيلات الصوتية يتم تسجيلها لجميع بدون استثناء وانه يقوم بالكلام بحدود الادب، مطالبا النشطاء بعدم الزج بسمه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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ونشرت عارضة الأزياء المكسيكية جيوفانا فال تغريدة تضمنت رسالة من عصام الحضري ثم نشرت صورة له وعلقت عليها قائلة : "أفتقد مكالمات الفيديو اليومية معك.. أحبك"، وأرفقت معها صوراً من محادثات لها مع السد العالي.

ونفت العديد من الصحف الاسبانية الإذاعات والاخبار الذي انتشرت عبر مواقع التواصل بأن يكون للاعب المصري عصام الحضري علاقة مع عارضة أزياء مكسيكية.

واللاعب عصام الدين كمال توفيق الحضري، حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم سابقاً، حصد 38 لقباً و 6 إنجازات على المستوي الشخصي لم يسبقه حارس مرمى من قبل، ويعد أكثر حراس مرمى منتخب مصر مشاركة في المباريات الدولية برصيد 153 مباراة.

ويعد أكبر لاعب سناً شارك في مباراة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية. في يونيو 2018، تم اختيار عصام الحضري ضمن قائمة منتخب مصر للمُشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، وأصبح أكبر حارس تم اختياره للقائمة في تاريخ بطولة كأس العالم.