من هي نتيلة راشد "ماما لبنى" التي احتفل بها جوجل؟

احتفل موقع جوجل، اليوم الأحد، بالكاتبة المصرية نتيلة راشد التي تحمل لقب "ماما لبنى"، الحاصلة على جائزة الدولة في أدب الأطفال عام 1978 وعلى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأول.

واشتهرت الكاتبة راشد لقب"ماما لبنى"، الذي ولدت في 19 سبتمبر 1934 في أسرة ميسورة الحال، كما واشتهرت باهتمامها بالأطفال وبنائهم بنيانا سليما والتواصل معهم.

وابتكرت باب "مراسل سمير" الصحفى الناشئ لرعاية أجيال من الأطفال وتعليمهم الصحافة وقواعدها، وأكثر من التحقوا بالباب كانت تنشر موضوعاتهم الصحفية وحواراتهم في مجلة سمير مع صورهم وهم لم يتعدوا الرابعة عشرة من العمر.

وكانت تحرر لهم مقالًا أسبوعيًا تحت اسم "أولادى حبايب قلبى". كما أن نتيلة راشد إحدى مؤسسات مجلة سمير للأطفال في أبريل 1956، وشغلت منصب رئيس تحريرها من عام 1966 وحتى 2002.

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وحشدت للعمل فيها كبار الكتاب والرسامين، في البداية كان تصميم شخصية (سمير) بريشة الفرنسى (برنى) ثم انضم للمجلة رسامون بقامة (حجازى، بهجت، ناجى) وكتاب بوزن نجيب محفوظ، أحمد رجب، سيد حجاب، يوسف السباعي، توفيق الحكيم.

في عام 1956، تزوجت من الكاتب عبدالتواب يوسف، وأنجبا أولادهما الثلاثة لبنى وهشام وعصام- شغلت منصب أمينة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، وتوفيت في 26 مايو 2012.

وجدير بالذكر أن تُرجمت بعض أعمال ماما لبنى إلى اللغة الإنجليزية وترجمت هي نفسها بعض الأعمال عن الإنجليزية، لتصدر هذه وتلك عن دار الهلال التي ارتبط اسمها باسم ماما لبنى.