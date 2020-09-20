تراند اليوم : هيفا وهبي في تركيا ومن هذا الشاب الأشقر؟ – صورة

سافرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي إلى تركيا لتمضي بعض الوقت بعيدًا عن الضغوطات، وبعد إنتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل “أسود فاتح”

وصلت إلى تركيا وتحديدًا إلى إسطنبول ونشرت عددًا من الفيديوهات لتحركاتها اليومية.

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قررت أن تسهر مع صديق لها في تركيا، والبعض سألها من هذا الشاب الأشقر الذي يرافقها وما إذا كان حبيبها أم صديقها أو قريبها، لكنه كان أطل معها في عدد من الصور ويبدو أن صديقها.

هيفا كانت خسرت منزلها الذي تدمّر عقب تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب – أغسطس، وبعد شهر اندلع حريق في المرفأ وقالت إنها تفكر بالهروب من منزلها كما كل اللبنانيين لأنهم عانوا كثيرًا أثناء التفجير.

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