تراند اليوم : تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني

تنقل عدة قنوات تركية وعربية، مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني، وعلى رأسهم القناة الحاصلة على حق العرض الأول وهى قناة ATV التركية ،والتى تقوم بنقل الحلقلة عبر شاشتها وعبر اليوتيوب.

وتبث قناة ATV التركية، العرض المباشر لحلقات مسلسل المؤسس عثمان كل يوم أربعاء الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، والساعة الثامنة بتوقيت السعودية وتركيا، وإليكم تردد قناة ATV التركية علما بأن تقوم بإذاعة المسلسل باللغة التركية.

تردد قناة ATV التركية الجديد

القمر المدار التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة التشفير تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 SD مجاني

قناة الفجر الجزائرية ويبث الخميس على الساعه العاشره بتوقيت الجزائر

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة مسلسل المؤسس عثمان على النايل سات

معامل التصحيح الاستقطاب التردد القمر الصناعي 5/6 عمودي 10922 النايل سات 5/6 عمودي 12130 ياه سات

تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV HD الجديد