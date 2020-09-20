تراند اليوم : فيديوهات سيدة كفر الشيخ ..+18 فيديوهات سيدة كفر الشيخ في شقق دبي

لا تزال عمليات البحث المتواصل حول فيديوهات سيدة كفر الشيخ بشكل مهول عبر محركات جوجل ، خصوصا بعد انتشار فضيحة فيديوهات سيدة كفر الشيخ خلال تصوير مقطع مقاطع لها وهي تمارس الزنا.

فقد عم مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات سيدة كفر الشيخ وهي بثياب عارية برفقة شباب ورجال ، الامر الذي خلف ضجة اعلامية كبيرة.

الفيديو الكامل لفضيحة سيدة كفر الشيخ تم تداوله بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت التعليقات من رواد "الفيسبوك"، تحمل طابع السخرية كون الممثلة المعروفة تظهر في الفيديو شبه عارية، لا ترتدي سوى الداخلية، ما اعتبره البعض أن السيدة كانت بصحبة أصدقاء في إحدى الشقق؛ حسبما وضح في أغلب التعليقات.

سيدة كفر الشيخ أشهر سيدة مصرية قطاع عام متخصص في الجنس في الإمارات. ولها أكثر من 74 فلم إباحي في الإمارات. حيث الرز الممتع في مدينة الدعارة وغسيل الأموال دبي، بالإضافة للتطبيع لجلب زبون جديد وبضاعة أجدد من دولة الإحتلال.

وأفادت التحقيقات، أن الزوجة المتهمة كانت تعمل في بارات وتذهب مع روادها لممارسة الرذيلة مقابل أموال. وفقا لمقاطع فيديو ومكالمات صوتية مُسجلة، بينها مكالمة يتهمها عشيقها فيها بسرقة 300 ألف درهم، وتحاول تبرئة نفسها بقولها. “كانوا 20 ألف درهم بس والبنت المغربية هي اللي أخدت الفلوس. ودول حقي ما أنت بتنام معايا 5 مرات في اليوم”.

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وكان الزوج كشف في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنه تلقى أيضًا مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع الشاب، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج.

وقال إنه في أواخر شهر رمضان الماضي، وعقب حصولها على إجازة، تلقى على هاتفه رسالة من رقم خارجي، بنفس الدولة التي تعمل بها، محادثات نصية بينها وأحد الأشخاص، تحتوي على عبارات جنسية.

إلى جانب 73 مقطع فيديو إباحيًا، تظهر فيه زوجته المعروفة باسم سيدة كفر الشيخ مع نفس الشخص، كما تلقى 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع عدد من الأشخاص.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 شهور، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.