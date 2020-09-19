تراند اليوم : من هنا : نتيجة مسابقة الازهر 2018 برقم القومي- حملPDF اسماء المقبولين في مسابقة تعينات وظائف الازهر الشريف 2018

ننشر لكم قرائنا الكران نتائج مسابقة الازهر الشريف 2018 لجميع المتقدمين لها في كافة المحافظات المصرية ، ومواعيد اختبارات لجميع المتقدمين لوظيفة معلم في الازهر الشريف ، لكي تتمكنوا من التعرف على مواعيد اختبار مسابقة الاظهر الشريف الخاصة بكل محافظة واسماء جميع المقبولين.

تمكن الازهر الشريف من اصدار نتائج مسابقة الازهر 2018 لجميع المتقدمين، حيث ننشر لكم اليوم كافة كشوف اسماء المتقدمين لمسابقة معلم مساعد بالازهر الشريف منشور فى 23/6/2018 ، لجميع المحافظات المصرية ، لجميع الباحثين عن نتيجة مسابقة الازهر الشريف للعام 2018 .



فقد أكد مشيخة الازهر الشريف، أن كل من قام بالتسجيل فى مسابقة الأزهر الشريف وظائف التعليم وظهر له رساله ” تم التسجيل ” فهو له الحق فى دخول اختبارات معلم مساعد بوظائف الازهر وعلى الذين تقدمو الوجه الى المناطق الازهريه التابعين لها للتأكد من وجود اسمائهم ، ستكون فى المناطق الأزهرية أى كل معلم مساعد سيتم إمتحانه فى المنطقة الازهرية التابع لها ، ولن يسمح بحضور الاختبارات لغير المثبتين بقاعدة بيانات المتقدمين لهذه الوظائف، ومن المقرر أن تبدأ كثيرٌ من المناطق الاختباراتِ، يوم السبت الموافق 7/7/2018م،

كشوف اسماء المتقدمين لمسابقة معلم مساعد بالازهر الشريف بور سعيد

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