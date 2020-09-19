تراند اليوم : رابط نتائج النوفيام 2018 تونس SMS نتائج مسابقة التعليم الابتدائي 2018 وزارة التعليم

تونس - الخليج 365

لجميع طلاب التعليم الابتدائي في تونس ، ننشر لكم اليوم رابط مباشر للاستعلام عن نتائج النوفيام للعام 2018 ، ورابط الفحص المباشر لنتائج مسابقة التعليم الابتدائي 2018 مباشرة من وزارة التربية والتعليم التونسية ورقم الحصول على نتائج النوفيام 2018 عبر رسائل الـ SMS عبر الموبايل.

نتائج النوفيام 2018

أعلنت وزارة التربية، بعد ظهر أمس الأحد غرة جويلية 2018، في نشر نتائج امتحاني شهادة ختم التعليم الأساسي والتقني دورة 2018، عبر خدمة الإرساليات القصيرة SMS.

ويتعين على المترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة، وذلك بتوجيه ارسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي.

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وينبغي أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام طبقا لما ورد في الإستدعاء الموجه إلى المترشح، وفق ما أفادت به وزارة التربية.

ومن المنتظر أن يتم رسميا الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 4 جويلية 2018، حيث قالت الوزارة في بلاغها إنّ هذه الخدمة مُتوفرة بسعر إجمالي قدره 600 مليم، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم المذكور.

رابط الاستعلام عن نتائج النوفيام 2018 عبر وزارة التربية والتعليم التونسية من هنا