شاهد.. داليا إبراهيم بالحجاب بعد 3 شهور من إعلان اعتزالها

شاركت الفنانة المصرية، داليا إبراهيم، صوراً لها بالحجاب على صفحتها الشخصية "فيسبوك"، وذلك بعد 3 شهور من إعلان اعتزالها الفن.

ووفقاً لصحيفة "اليوم السابع"، المصرية، أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إطلالة الفنانة داليا، داعين لها بالتوفيق والنجاح في حياتها.

كانت الفنانة داليا ابراهيم قد أعلنت اعتزالها التمثيل فى يونيو الماضى من خلال بوست على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث كتبت :"قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة وعدد من الدوبلاج شكرا"، حيث عملت داليا فى الفن لمدة 20 عاماً تقريباً إلا أنها فى الفترة الأخيرة اختفت بعض الشىء حتى أعلنت اعتزالها.

وخلال مشوار داليا ابراهيم الذى بدأته فى منتصف التسعينات شاركت فى العديد من الأعمال الهامة وخاصة على مستوى الدراما التلفزيونية وعلى رأسها "أهالينا" مع صابرين وهشام سليم وحسن حسنى، و"بوابة الحلوانى" الجزء الثانى، و"كناريا وشركاه" مع فاروق الفيشاوى وسمية الألفى ولوسى، و"الليل وآخره" مع يحيى الفخرانى و"الست أصيلة" مع فيفى عبده، و"عفريت القرش" مع فاروق الفيشاوى وبوسى وغيرها من المسلسلات