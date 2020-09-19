شاهد.. جبل جليدي ينقلب باثنين من المغامرين في المحيط

شارك المغامر الشهير مايك هورن مقطع فيديو، على صفحته الرسمية "انستغرام"، يظهر واقعة مخيفة لمغامرين يحاولان تسلق كتلة من الجليد قبل أن تنقلب فجأة وتغرق في المحيط.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تم تصويره من قارب صغير، مغامرين يحاولان تسلق كتلة من الجليد وسط المحيط المتجمد الشمالي، مع اثنين من الباحثين، بينما يصرخ أولئك الذين يصورون المغامرة من سفينة صغيرة قريبة من قوة المشهد.

وجاء ذلك خلال رحلة في المحيط، ليس بعيدا عن سبيتسبيرغن، الجزيرة الأكبر والوحيدة المأهولة بالسكان في أرخبيل سفالبارد في النرويج.

ويُرى من خلال الفيديو الذي نشره المستكشف السويسري الشهير، هورن، اللحظة التي انقلب فيها جبل جليدي كبير في القطب الشمالي، عندما كان هو وزميله يحاولان تسلقه.

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وسقط الرجال في النهاية في المياه الجليدية، لكن تم إنقاذهما على الفور، ولم تكن التجربة أكثر من صدمة.

وقال هورن: " كانت فكرة سيئة"، مشيراً إلى أنه يتعرض خلال رحلاته للعديد من الحدوادث، إلا أن أعضاء فريقه يحاول دائما اتخاذ القرارات الصحيحة للعودة إلى الوطن أحياء. حسبما اورد موقع "روسيا اليوم".

وجدير بالذكر، أن يقوم عدد كبير من الباحثين برحلات استكشافية تتضمن أحيانا "مغامرات مثيرة" من أجل "الشعور بأنك على قيد الحياة" وليس "للموت"، وفقا لأحد مرافقي هورن.