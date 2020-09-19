+18 || فيديو علا غانم وخالد يوسف المسرب 26-9-2019

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مسرب زاعمن بأنه يعود للفنانة المصرية علا غانم مع المخرج المصري خالد يوسف.
حيث أثار الفيديو المسرب موجة جدل كبير ، حيث انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى قسمين قسم من شجب واستنكر وطالب بمحاسبة علا غانم وخالد يوسف ، والجزء الأخر تسائل عن حقيقة هذا الفيديو .
فيما أوضح آخرين بأن الفتاة التي تظهر في الفيديو هي الراقصة كميليا وليست علا غانم .
هذا وأكد مصدر مصري أن المخرج خالد يوسف فقد حاسوبه الشخصي الامر الذي أدى لانتشار هذه الفيديوهات وتسريبها الى مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة .
يذكر أن المخرج خالد يوسف، قد تم تسريب فيديو له خلال الفترة الماضية مع الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج ورانيا يوسف .
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