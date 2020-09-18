فتاة سعودية تحاول الانتحار في الدمام - شاهد

حاولت فتاة سعودية الانتحار بالقفز من نافذة أحد فنادق حي الشاطئ في مدينة الدمام السعودية ، الا ان محاولتها باءت بالفشل بعد تدخل الجهات المعنية.

وظهرت الفتاة السعودية خلال مقطع فيديو نشره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي تقف على نافذة أحد فنادق الدمام محاولة الانتحار ، الا ان طواقم الدفاع المدني والشرطة السعودية حالت دون ذلك بعد ، مفاوضات مع الفتاة.

ويظهر من خلال الفيديو قيام أحد الأشخاص بسحب الفتاة الى داخل الغرفة ، ومنعها من الانتحار.

وأحدث انتشار الفيديو ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث اتهمت الفتاة التي حاولت الانتحار ، بقلة الدين ، وعدم قراءة القرآن ، والبعد عن الله.

وتباينت ردود الافعال على حادثة محاولة الانتحار للفتاة ، حيث قال البعض أنه ربما لديها ظروف دفعتها للتفكير بمحاولة الانتحار ، فيما ذهب شق آخر الى ضرورة منع بث فيديوهات الانتحار سواء للشباب أو الفتات.