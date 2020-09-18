شاهد : قصة وفاة محمد زيات الذي عاد للجزائر بعد رحلة علاج في بريطانيا

روت وسائل إعلام عربية وإقليمية اليوم الجمعة قصة وفاة محمد زيات 53 عاما المهاجر الجزائري الذي كان يعالج في بريطانيا عقب عودته للجزائر.

وقالت تلك التقارير إن محمد زيات عاد إلى الجزائر قادما من بريطانيا عقب جلسات علاج مكثفة خضع لها في إحدى المستشفيات هناك إثر معاناته من مرض السرطان.

وأضافت إن المواطن زيات عانى طويلا من مرض السرطان، لكنه حقق أمنيته أخيرا بالعودة إلى وطنه الجزائر والالتقاء مع والدته للمرة الأخيرة قبل وفاته هذا الصباح.بحسب الاناضول

وكان زيات حينما توفي موجودا في بيت أسرته بالعاصمة الجزائر، إذ أنه عاد إلى الوطن قبل نحو ثلاثة أيام، في رحلة جوية تكفلت الجالية الجزائرية هناك. وفق ما أورده التلفزيون الرسمي.

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وكان محمد زيات قد ظهر في مقطع فيديو تفاعل معه الناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن وجه مناشدة إلى الجميع لمساعدته وإعادته إلى الجزائر؛ لرؤية والدته قبل وفاته.

وأشارت الوكالة إلى أن المرض اشتد على محمد في الآونة الأخيرة، ولم يتبق لديه أي أموال للرجوع إلى مكان إقامته في الجزائر، الأمر الذي دفعه إلى توجيه المناشدة للمحسنين كي يساعدوه.

واستأجرت الجالية الجزائرية في المملكة المتحدة، طائرة خاصة؛ لتحقيق أمنية محمد زيات بالعودة إلى حضن والدته، حيث وصلت أرض الوطن بتاريخ 14 سبتمبر الجاري، رغم الحظر الجوي.

من جانبه، أشاد بلمداح نور الدين النائب في البرلمان الجزائري، بالتصرف الذي أقدم عليه أبناء الجالية في بريطانيا، معتبرا أنهم ضربوا أفضل مثال في التضامن، بعد أن قرروا نقل زيات إلى بلاده.

وأوضح النائب الجزائري أن أبناء الجالية جمعوا المبلغ اللازم للرحلة الجوية الخاصة بالمواطن زيات، خلال وقت قياسي قُدر بنحو 4 ساعات فقط، مشددا على أهمية الاتحاد والتضامن بين المواطنين.