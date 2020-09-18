تراند اليوم : دراسة: محبو هذه الحيوانات يميلون للخيانة أكثر من غيرهم

غزة/ الخليج 365

توصلت نتائج دراسة حديثة أجراها عدد من الخبراء عن وجود علاقة بين محبي نوع معين من الحيوانات وميلهم للخيانة، وتناولت جوانب متعددة كان من أبرزها البحث عن أسباب ميل أشخاص إلى الخيانة أكثر من غيرهم.

وبينت الدراسة التي أجراها خبراء موقع IllicitEncounters للمواعدة، أنّ محبي ومالكي القطط، أكثر ميلًا للخيانة مقارنة بغيرهم.

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وشملت القائمة، مالكي السمك الذي ينتمي لفصيلة السمكة الذهبية، بالإضافة إلى الهامستر أو فأر العضلان والأرانب والزواحف، ليأتي أصحاب الكلاب في نهاية القائمة بالدراسة، وذلك بحسب ما أورده موقع "الفن".

واستند الخبراء في نتائجهم إلى حقيقة أن أسلوب وشخصية الحيوانات الأليفة المذكورة أعلاه، تعكس حقيقة شخصية أصحابها.

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