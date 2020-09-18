تراند اليوم : شاهد لحظة وفاة عارض أزياء برازيلي على المسرح أمام المتفرجين في أسبوع الموضة

توفي عارض أزياء برازيلي على منصة العرضأمام المتفرجين أثناء مشاركته في أسبوع الموضة في ساو باولو بعد أن فقد وعيه.

وذكرت صحيفة "ديها فولها دي ساو باولو" اليومية أن سواريس وعمره 26 عاما تعثر برباط الحذاء وسقط على الأرض واعتقد الناس في البداية أن سقوطه كان جزءاً من العرض.

وأوضحت الصحيفة، أن وفاة سواريس تعتبر غريبة، حيث أنه حتى الآن لم يتم التعرف على سبب الوفاة.

وقال المنظمون في بيان، إن تايلز سواريس أصيب أثناء عرضه أزياء لماركة أوكسا وسقط على المنصة مشيرين الى أنه حضر فريق طبي على الفور ونُقل سواريس لاحقًا إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته.

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وعبر المنظمون عن أسفها لوفاته مقدمة تعازيها لعائلته.

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