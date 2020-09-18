تراند اليوم : فيديو-الزانيات في اليابان يعترضن.. بيوت دعارة للألعاب الجنسية بديلاً عن الفتيات

الزانيات في اليابان يعترضن.. بيوت دعارة للألعاب الجنسية بديلاً عن الفتيات

بيوت دعارة للروبوتات الجنسية في اليابان قريبا بعد تفوقها على البغايا في أوروبا

ناغويا/ الخليج 365

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تستعد شركة Lumidolls العالمية لإطلاق أول بيت دعارة عاملاته روبوتات في اليابان، مع تزايد الطلب من الرجال على علاقات ثلاثية لإشباع رغباتهم الجنسية الأكثر وحشية.

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ومن المقرر افتتاح بيت الدعارة المنتظر في مدينة ناغويا في ولاية آيتشي في اليابان بجهود شركة Lumidolls التي أطلقت مشاريع مماثلة في برشلونة وتورينو، التي افتتحت أولى بيوت الدعارة للروبوتات الجنسية في أوروبا في برشلونة وكاتالونيا عام 2017.

وواجهت بيوت الدعارة التي افتتحتها هذه الشركة ردود فعل غاضبة من السكان القاطنين قرب هذه البيوت، واحتجاج الباغيات على حرمانهن لقمة العيش بإقحام المنافسين في تجارة الجنس ثانية أقدم مهنة في التاريخ.

ويقول رئيس الشركة سيرغي بريتو، إنه سيتيح للناس الفرصة لتنفيذ "خيالهم الأكثر وحشية" في بيوت الدعارة التي يفتتحها.

وأعرب عن اعتقاده بأن هناك زيادة كبيرة في عدد الرجال الذين يريدون تجربة دمى الذكور واستخدامها أيضا كجزء من ثلاثي مخنث.

وقال السيد بريتو لصحيفة ديلي ستار أون لاين: "لقد حضر إلينا مؤخرا العديد من العملاء الذين يطلبون قضاء متعهم مع دمى من الذكور ودمى من الإناث في نفس الوقت".