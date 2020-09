تراند اليوم : الاعلان عن نسخة جديدة من صراع العروس

وكالات / الخليج 365/

أعلنت شبكة "إتش بي اليوم الثلاثاء عن عزمها إطلاق نسخة جديدة من المسلسل المعروف " صراع العروش".

وقالت الشركة في بيان لها إن العمل سيقوده كل من جورج آر مارتن (George R. R. Martin) مؤلف الكتاب الأصلي لصراع العروش والمقتبس عنه المسلسل، برفقة كاتبة السيناريو والمنتجة البريطانية جين غولدمان (Jane Goldman)، التي كتبت السيناريو لأفلام مثل "إكس - مان" (X-Men)، و"الدرجة الأولى" (First Class)، وفيلم "كيك آس" (Kick-Ass)، ولكنها لم تنخرط قبل ذلك في العمل على مسلسل صراع العروش.

وأضافت أن المسلسل ستدور أحداثه حول قديم الزمان قبل ألاف السنين التي تناولها الجزء الأخير من صراع العروش إبان حقبة الأبطال الذهبي في أحلك أوقاته، بدءا من الأسرار المرعبة لتاريخ "ويستروس" (Westeros)، إلى الأصل الحقيقي "للمشاة البيض" (the white walkers)، ومن الأحداث الغامضة في الشرق، إلى أهم أساطير آل ستارك.

قصة المسلسل الجديد بالطبع غير منشورة في الكتاب الأصلي المقتبس عنه المسلسل، ولكنها ستكون اقتباسا جديدا من العمل التلفزيوني يكتبه كل من آر مارتن وجين غولدمان.

وحرصت شبكة (إتش بي أو) HBO على الحفاظ على سرية المسلسل الجديد، والحلقة التجريبية الأولى، غير أن الكاتب الأصلي للمسلسل جورج آر مارتن أكد في تصريح أن المسلسل الجديد لن يتناول أيا من الشخصيات الرئيسة بالمسلسل الأصلي.

كما أنه لن يتناول أيا من الشخصيات التي تداول المعجبون الحديث عنها بعد الإعلان عن المسلسل الجديد، مثل شخصية "دونكن الطويل" (Duncan the Tall)، وشخصية "إيجون غير المحتمل" (Aegon the Unlikely)، كما أكد أن المسلسل الجديد لن يتناول التمرد الذي قاده "روبرت براثيون" (Robert’s Rebellion) الذي أشير إليه كثيرا في المسلسل الأصلي.

وإلى جانب كتابة المسلسل الجديد، من المقرر أن يشرف هذان الاثنان (آر مارتن وجين غولدمان) على العمل منتجين منفذين، رفقة أربعة آخرين كلهم من الوجوه الجديدة على المسلسل باستثناء فينيس جيراردز (Vince Gerardis) والذي عمل منتجا منفذا منذ الموسم الأول للمسلسل في عام 2011.

يذكر أن مجلة فرايتي (Variety) أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الممثلة الأميركية المرشحة مرتين للأوسكار، ناعومي واتس (Naomi Watts) ستلعب دور البطولة في المسلسل الجديد، رفقة الممثل جوش وايتهاوس (Josh Whitehouse) بطل مسلسل "بولدارك" (Poldark)، بالإضافة إلى عدد من الممثلين الذين سيلعبون أدوارا رئيسة مثل نعومي أكي، ودينيس جوخ، وشيلا أتيم، وإيفانو جيرميا، وغيرهم.

وسيقوم بإخراج الحلقة الأولى أو ما يطلق عليه الحلقة التجريبية (the pilot episode)، المخرج إس جاي كلاركسون (SJ Clarkson).

تأتي أخبار الإعلان عن المسلسل الجديد في أجواء تلهف المشاهدين والمعجبين للموسم الثامن والأخير من المسلسل الأصلي الذي يجري عرضه حاليا، فمسلسل صراع العروش ليس فقط المسلسل الأهم في شبكة HBO، ولكنه أيضا العمل التلفزيوني الأكثر متابعة في التاريخ... فهل يستطيع المسلسل الجديد أن يحقق النجاح نفسه الذي وصل إليه سابقه؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة.